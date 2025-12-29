Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

L'année 2026 marquera dans le canton de Fribourg l'entrée en fonction d'un nouveau procureur ...
Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Un nouveau procureur général à Fribourg dès le 1er janvier

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'année 2026 marquera dans le canton de Fribourg l'entrée en fonction d'un nouveau procureur général du Ministère public. Elu en mai, Raphaël Bourquin, 54 ans, succédera dès ce jeudi à Fabien Gasser, 51 ans, titulaire du poste depuis quinze ans, la durée maximale.

Les députés avaient dû trancher à l'époque entre deux candidats internes au Ministère public fribourgeois affiliés au Centre. Raphaël Bourquin, procureur général-adjoint depuis 2016, l'avait emporté avec 65 voix, contre 42 voix à son concurrent Marc Bugnon, procureur, âgé pour sa part de 60 ans.

Arrivant au terme de trois mandats de cinq ans, Fabien Gasser ne pouvait plus se représenter. En quittant son poste, il a déploré dans une interview parue dans La Liberté le problème posé par la sous-dotation des effectifs du pouvoir judiciaire à Fribourg.

Fabien Gasser prendra sa nouvelle fonction de procureur général suppléant de la Confédération le 1er février. Le futur ancien procureur général 'espère sincèrement' pouvoir y apporter quelque chose au niveau de la poursuite pénale en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:31

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:05

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 09:05

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 08:56

Articles les plus lus

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:38

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 08:56

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 09:05

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

La monogamie, un régime lié à la concurrence pour l'héritage

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 21:05

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Le WWF désigne les gagnants et perdants 2025 du règne animal

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:08

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Genève peut profiter des économies à l'ONU, dit sa présidente

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 06:38

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Suisse    Actualisé le 28.12.2025 - 08:56

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus

Suisse    Actualisé le 29.12.2025 - 09:05