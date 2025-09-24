Un nouveau vote sur les F-35 est « possible sur le principe »

Une nouvelle votation sur les F-35 serait 'possible sur le principe', estime Martin Pfister. Le ministre de la défense ne peut pas exclure que cette question soit à nouveau soulevée lors de l'évaluation globale.

Il faudra alors évaluer s'il est nécessaire de consulter à nouveau le peuple, a déclaré mercredi soir le Zougois à la télévision alémanique SRF. En fin de compte, la façon de traiter cette question relève d'une décision politique. Il ne serait en revanche pas juste de soumettre au peuple chaque achat d'avions militaires.

Juridiquement, il n'est pas nécessaire de soumettre un crédit supplémentaire à une votation. Le Conseil fédéral s'est prononcé contre un référendum sur les surcoûts liés aux F-35, car la loi ne prévoit pas de référendum financier, a souligné M. Pfister.

/ATS