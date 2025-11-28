Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur ...
Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Un nouvel éclairage pour la cathédrale de Lausanne

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

A l'occasion de ses 750 ans, la cathédrale de Lausanne se pare d'un nouvel éclairage extérieur. Le dispositif, inauguré samedi, propose des ambiances lumineuses évolutives, avant une extinction au coeur de la nuit.

Le nouvel éclairage met en valeur l'architecture de l'édifice moyenâgeux tout en respectant la biodiversité nocturne. Il permet de réduire la consommation électrique de plus de 60%.

Les ambiances lumineuses varient au fil des heures, allant d'une nuance ambrée en début de soirée à un blanc chaud plus intense avant une extinction au coeur de la nuit, détaille un communiqué. Les galeries du beffroi et de la tour-lanterne sont désormais sublimées par une tonalité plus chaleureuse, qui met en valeur la rose, le portail peint et le portail Montfalcon, qui entoure l'entrée.

L'inauguration officielle, réalisée dans le cadre de Bô Noël, a permis au public de découvrir le nouveau dispositif, qui a exceptionnellement tourné en boucle durant la soirée. Ce spectacle s'accompagnait d'un récit spécialement écrit pour l'occasion par Blaise Hofmann. Ce texte a été lu par la comédienne Fiamma Camesi et mis en valeur par les notes du guitariste Stéphane Blok.

/ATS
 

Actualités suivantes

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

NIFFF: le directeur général Pierre-Yves Walder s'en va

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 16:03

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 10:53

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 14:37

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 00:57

Articles les plus lus

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Culture    Actualisé le 26.11.2025 - 19:43

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 00:57

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 14:37

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Culture    Actualisé le 28.11.2025 - 10:53

Paléo dévoile l'affiche « futuriste » de sa 49e édition

Paléo dévoile l'affiche « futuriste » de sa 49e édition

Culture    Actualisé le 26.11.2025 - 14:21

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Culture    Actualisé le 26.11.2025 - 19:43

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Décès de la créatrice de mode punk rock écossaise Pam Hogg

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 00:57

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens

Culture    Actualisé le 27.11.2025 - 14:37

Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février

Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février

Culture    Actualisé le 25.11.2025 - 18:47

Décès de la célèbre actrice algérienne Biyouna

Décès de la célèbre actrice algérienne Biyouna

Culture    Actualisé le 25.11.2025 - 22:17

Paléo dévoile l'affiche « futuriste » de sa 49e édition

Paléo dévoile l'affiche « futuriste » de sa 49e édition

Culture    Actualisé le 26.11.2025 - 14:21

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Royaume-Uni: nouveau procès en vue pour l'acteur Kevin Spacey

Culture    Actualisé le 26.11.2025 - 19:43