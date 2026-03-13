Un parapentiste tchèque trouve la mort au-dessus d'Arosa

Un parapentiste de 32 ans s'est écrasé mercredi à la mi-journée au-dessus d'Arosa, dans le ...
Un parapentiste tchèque trouve la mort au-dessus d'Arosa

Un parapentiste tchèque trouve la mort au-dessus d'Arosa

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un parapentiste de 32 ans s'est écrasé mercredi à la mi-journée au-dessus d'Arosa, dans le canton des Grisons. Originaire de République tchèque, l'homme avait été transporté à l'hôpital avec des blessures mettant sa vie en danger. Il est décédé vendredi.

Selon les premières conclusions de la police cantonale des Grisons, le parapentiste a décollé au sommet du Weisshorn et s'est dirigé vers Carmenna. Pour des raisons encore indéterminées, il est entré en collision avec un rebord rocheux avant de glisser sur la neige sur une centaine de mètres le long d'une pente raide. Une équipe de la Rega a secouru l'homme et l'a transporté à l'hôpital.

/ATS
 

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