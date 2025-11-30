Un pied fossilisé met en lumière l'Australopithecus deyiremeda

Un mystérieux pied fossilisé découvert en Ethiopie met sous les projecteurs un homininé peu connu, selon une étude scientifique publiée mercredi. Il était contemporain de l'espèce de la célèbre Lucy, Australopithecus afarensis.

Jusqu'à la découverte de ce pied à Burtele, dans le nord-est de l'Ethiopie, en 2009, l'espèce de Lucy était considérée comme le seul parent d'Homo sapiens, ayant vécu dans cette région il y a plus de trois millions d'années.

Mais ce pied n'appartient manifestement pas à l'espèce de Lucy, car il possède un orteil opposable, similaire à un pouce, qui permettait à son propriétaire de s'agripper aux branches des arbres, comme les singes.

L'équipe de scientifiques ayant découvert ce pied a parlé, en 2015, l'existence d'une espèce jusqu'alors inconnue d'homininé, l'Australopithecus deyiremeda, sur la base de mâchoires vieilles d'environ 3,4 millions d'années trouvées, elles aussi, à Burtele.

Cette annonce avait été accueillie avec un certain scepticisme dans les milieux scientifiques, prompts à débattre des tentatives d'ajouter une nouvelle branche à l'arbre généalogique de l'humanité.

Plus primitif

Dans leur nouvelle étude publiée dans la revue Nature mercredi, les scientifiques annoncent que de nouveaux fossiles, dont une mâchoire comportant douze dents trouvée sur le site, montrent que le pied appartenait bien à un Australopithecus deyiremeda.

Les chercheurs ont découvert de nouveaux indices d'un lien entre cette espèce et l'Homo sapiens. Un scanner des dents découvertes suggère ainsi que l'Australopithecus deyiremeda était plus primitif que sa cousine Lucy, selon l'étude. Son régime alimentaire se composait principalement de feuilles, de fruits et de noix provenant des arbres.

Les nouvelles recherches suggèrent que l'espèce des Australopithecus deyiremeda passait son temps dans la forêt, souvent dans les arbres, tandis que les Australopithecus afarensis comme Lucy passaient plus de temps au sol, une différence qui leur a permis de cohabiter, selon les chercheurs.

Cela démontre que 'la coexistence est profondément ancrée dans notre ascendance', souligne l'auteur principal de l'étude, Yohannes Haile-Selassie, de l'université de l'Arizona.

/ATS