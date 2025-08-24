Un premier foyer de dermatose nodulaire sur des bovins dans l'Ain

Un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans l'Ain. Les bovins de l'élevage contaminé devront être abattus, a indiqué dimanche la préfecture de ce département.

Cette maladie virale et contagieuse a entraîné l'abattage de centaines de bovins en Savoie et Haute-Savoie cet été.

Ce nouveau foyer de DNC a été confirmé samedi 'au sein d'une estive dans l'est du département'. Il s'agit du premier cas de DNC dans l'Ain depuis la détection du premier foyer en Savoie le 29 juin 2025, souligne la préfecture dans un communiqué. L'Ain est situé aux portes de Genève.

L'ensemble des bovins appartenant au foyer contaminé devront être abattus 'dans les prochains jours', précise-t-elle. Afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux, la préfète a pris des 'mesures immédiates, en particulier le renforcement de la surveillance et de l'interdiction des mouvements des bovins présents dans l'alpage'.

/ATS