Un premier retrait israélien du Liban consécutif au cessez-le-feu

Les forces israéliennes ont procédé à un 'premier retrait' d'une localité du sud du Liban, conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a annoncé l'armée américaine mercredi. Elles ont été remplacées par des militaires libanais.

Le chef du commandement central américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM), le général Erik Kurilla, était 'présent au quartier général de mise en oeuvre et de surveillance lors du premier retrait toujours en cours des forces de défense israéliennes et de leur remplacement par les forces armées libanaises à Khiam, au Liban, dans le cadre de l'accord' de cessez-le-feu, a déclaré le CENTCOM dans un communiqué.

'Il s'agit d'un premier pas important dans la mise en oeuvre d'une cessation durable des hostilités qui jette les bases de progrès continus', a déclaré le général Kurilla, cité par le communiqué.

'Un pas fondamental'

L'armée israélienne a dit pour sa part sur le réseau social X avoir 'achevé [sa] mission à Khiam dans le sud du Liban'. 'Conformément aux termes du cessez-le-feu et en coordination avec les Etats-Unis, les soldats des forces armées libanaises sont en train d'être déployés dans la zone' en même temps que les casques bleus de la force de maintien de la paix de l'ONU (FINUL), a-t-elle affirmé.

Le premier ministre libanais Najib Mikati a 'salué' sur X les efforts de l'armée libanaise pour parvenir à 'la stabilité dans le sud du pays'. Le déploiement de militaires dans 'les régions de Khiam et Marjayoun aujourd'hui représente un pas fondamental', a-t-il ajouté.

Une trêve a mis fin le 27 novembre à une guerre ouverte de plus de deux mois entre le mouvement chiite libanais Hezbollah et Israël, qui a fait près de 4000 morts au Liban et dévasté des bastions de la formation pro-iranienne.

L'accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l'armée israélienne du Liban et stipule que seuls l'armée libanaise et les casques bleus doivent être déployés dans le sud du pays, frontalier du nord d'Israël.

