Un prêtre accusé d'avoir agressé sexuellement quatre mineurs

Le procès d'un prêtre s'est ouvert jeudi matin au tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano. Cet homme de 56 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement neuf personnes, dont quatre mineures. L'homme est en exécution anticipée de peine depuis neuf mois.

Selon l'acte d'accusation, les délits sexuels ont eu lieu entre 2015 et 2023. Au sein du diocèse de Lugano, l'homme était responsable de l'assistance spirituelle et de l'accompagnement des jeunes. En outre, il était enseignant dans différentes écoles secondaires, coresponsable de l'enseignement religieux à l'école et faisait partie de différentes commissions.

Le quinquagénaire est accusé de contrainte sexuelle multiple, d'actes sexuels avec des personnes incapables de discernement ou de résistance, d'actes sexuels multiples avec des enfants ainsi que de pornographie.

Le procès se déroule à huis clos, seuls les journalistes sont autorisés à y assister.

