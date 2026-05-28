Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030

La possibilité que le record de chaleur de 2024 soit battu d'ici 2030 est évaluée à 86%, selon ...
Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030

Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/SEAN KILPATRICK

La possibilité que le record de chaleur de 2024 soit battu d'ici 2030 est évaluée à 86%, selon l'ONU. Et une température moyenne sur un an supérieure de 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle est probable à 91%.

Jusqu'à présent, cette situation a seulement été observée en 2024. Selon un rapport dévoilé jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève, la moyenne sur les cinq prochaines années devrait dépasser celle-ci de 1,3 à 1,9°C.

Selon trois quarts de probabilités, elle s'établira au moins à 1,5°C, l'objectif de limitation affiché de la communauté internationale pour 2100. En revanche, il est presque exclu que le dépassement atteigne les 2°C. Cette possibilité est évaluée à 1% seulement. Un courant chaud El Niño pourrait avoir lieu en 2027, qui pourrait battre le record annuel en raison de cette situation, et 2028.

/ATS
 

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