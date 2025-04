Un record pour un Bocion vendu aux enchères à Bâle pour 270'250.

L’huile sur toile 'La chasse aux grèbes' de l'artiste lausannois François Bocion (1828-1890) a réalisé un record mondial lors d'une vente aux enchères à Bâle début avril. Un musée privé suisse a remporté le tableau pour 270'250 francs, après des enchères au téléphone.

Une plus petite huile sur bois de Bocion a également atteint un très beau résultat: estimée entre 8000 et 12'000 francs a été adjugée à 82'566 francs, a indiqué la maison de vente Artcurial Beurret Bailly Widmer dans un communiqué mardi.

Au total, plus de 5 millions de francs ont été récoltés après deux journées de ventes aux enchères consacrées pour la première à l’art suisse et l’art international avant 1900, et la seconde à une collection privée suisse.

Hodler et Vallotton

Toujours pour des peintres suisses, le portrait d’une inconnue de Ferdinand Hodler (1853–1918) a trouvé preneur pour 190'538 francs, et la série complète des instruments de musique de Félix Vallotton, une suite très recherchée de six gravures sur bois, a suscité beaucoup d’intérêt et fut achetée par un collectionneur privé pour un total de 63'513 francs.

Dans un autre registre, une Vierge à l’Enfant du peintre allemand Lucas Cranach l’Ancien (1472–1553) a été acquise pour 736'745 francs, dépassant très largement son estimation haute.

Et du côté des artistes français, le Paysage de Cagnes de Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) a été acquis pour 203'240 francs par un client européen, et les deux vues d’Antibes de Paul Signac (1863–1935) ont été adjugées 260'401 francs à un acheteur français.

