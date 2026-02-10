Un septuagénaire en prison pour viols et agressions sur 89 mineurs

Un Français âgé de 79 ans a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé mardi le procureur de Grenoble. Certains abus ont été commis en Suisse.

Le nombre de victimes a été établi à partir d'écrits compilés dans une clé USB par le septuagénaire qui évoque des 'rapports sexuels' sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a précisé le procureur Etienne Manteaux lors d'un point presse.

Les faits auraient été commis en Allemagne, Suisse, Maroc, Niger, Algérie, Philippines, Inde, Colombie et Nouvelle-Calédonie, où il était éducateur, a-t-il détaillé.

La clé USB sur laquelle des documents écrits ont été enregistrés par le septuagénaire a été découverte par son neveu qui se 'questionnait sur la vie affective et sexuelle' de son oncle, a ajouté M. Manteaux.

Il s'agit d'un document de '15 tomes, une matière très dense', a-t-il précisé.

Le procureur a lancé un appel à témoins 'pour permettre à d'éventuelles autres victimes de pouvoir se manifester'.

/ATS