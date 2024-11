Un simple cercueil en bois: le nouveau rituel des obsèques papales

Un cercueil en bois en lieu et place de trois cercueils imbriqués: le Vatican a dévoilé cette semaine le nouveau rituel des obsèques papales, une réforme voulue par le pape François pour davantage de simplicité.

Parmi les nouveautés figurent l'observation de la mort non plus dans la chambre du défunt mais dans sa chapelle privée, et donc l'inhumation du corps dans un simple cercueil de bois et de zinc, signant la fin d'un rituel historique prévoyant trois cercueils imbriqués en cyprès, en plomb et en chêne.

Le corps du pape sera exposé aux fidèles dans la basilique Saint-Pierre à l'intérieur même du cercueil ouvert et non plus disposé sur une plate-forme surélevée.

Approuvé fin avril par le jésuite argentin, l''Ordo Exsequiarum Romani Pontificis', un épais livre à la couverture rouge, remplace la précédente édition, qui datait de l'an 2000 et avait servi aux funérailles de Jean-Paul II en 2005.

'Funérailles de pasteur'

Ce nouveau rite 'souligne que les funérailles du pontife romain sont celles d'un pasteur et disciple du Christ et non d'un homme puissant de ce monde', a expliqué aux médias du Vatican Mgr Diego Ravelli, maître des célébrations liturgiques pontificales.

Fin 2023, dans une interview à la télévision mexicaine N+, le pape François avait révélé qu'il souhaitait être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, plutôt que dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, une première depuis plus d'un siècle.

'Le lieu est déjà prêt', avait-il affirmé en disant ressentir 'un très grand lien' avec cette église où il a pour habitude d'aller prier avant et après chacun de ses voyages devant une icône de la Vierge.

Malgré des problèmes de santé ces dernières années qui l'obligent à se déplacer en fauteuil roulant, Jorge Bergoglio, qui aura 88 ans le 17 décembre, apparaît en bonne forme et continue de voyager. En septembre, il a même effectué un périple de 12 jours en Asie et Océanie, le plus long de son pontificat.

Depuis son élection à la tête de l'Eglise catholique en 2013, François a cherché à s'affranchir des rites fastueux pour plus de simplicité et de proximité avec les fidèles, préférant un petit appartement dans une résidence plutôt que les ors du palais apostolique.

/ATS