Un sondage pointe les divergences entre élites et population

Neutralité, avions de combat ou politique européenne, les avis divergent entre élite et population ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Neutralité, avions de combat ou politique européenne, les avis divergent entre élite et population, selon le sondage Sophia 2025. Sur les accords avec l'UE par exemple, les premiers se disent beaucoup plus favorables, la population étant plus indécise.

Comme chaque année à l'occasion du Forum des 100 organisé jeudi par le quotidien Le Temps, ce dernier présente les résultats d'un sondage - Sophia 2025 - auprès de la population et des leaders d'opinion. La situation politique mondiale est, pour les deux catégories, la plus grande préoccupation du moment.

Elle représente même le plus grand souci pour 45% des élites sondées par l'institut MIS Trend du 11 août au 16 septembre, alors que seule 28% de la population la place en tête. Les préoccupations de la population sont beaucoup plus dispersées, alors que nombre d'entre elles ne touchent que peu l'élite, selon le sondage.

Ce dernier montre en outre que 76% des élites sont en faveur des accords avec l'UE, contre 56% de la population, dont 20% sont restés sans réponse.

/ATS
 

