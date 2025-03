Un suspect arrêté dans l'affaire des colis piégés

A Genève, un homme suspecté d'être l'auteur des colis piégés visant à extorquer des fonds a été arrêté mercredi matin. Le Ministère public de la Confédération (MPC), qui a confirmé l'information de 20 Minutes, communiquera en fin de matinée.

L'affaire des colis piégés secoue Genève depuis plusieurs mois. Un homme et une fille avaient été blessés par des explosions dans des immeubles résidentiels, respectivement en août et en novembre. L'explosion d'une arme artisanale s'était aussi produite en avril à Plan-les-Ouates (GE), et en janvier dernier un colis suspect avait été découvert dans un immeuble du centre-ville de Genève.

Selon les médias, les dispositifs piégés auraient pu viser des employés de la manufacture horlogère Patek Philippe, dont le siège est à Plan-les-Ouates. La presse a notamment évoqué des lettres de menaces et des demandes de rançon qu'aurait reçues l'entreprise. Deux frères de 26 et 32 ans avaient été arrêtés en décembre, mais le MPC a récemment classé la procédure à leur encontre.

