Un tableau de Picasso disparaît lors de son transfert en Espagne

La police espagnole a ouvert une enquête après la disparition d'un tableau de Pablo Picasso ...
Photo: KEYSTONE/AP/ALVARO BARRIENTOS

La police espagnole a ouvert une enquête après la disparition d'un tableau de Pablo Picasso lors de son transfert de Madrid à Grenade, où il devait être exposé. L'info a été divulguée jeudi par des sources policières.

Ces sources n'ont toutefois pas pu fournir à l'AFP plus de détails sur cette affaire rocambolesque.

Selon la presse locale à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le tableau 'Nature morte à la guitare', peint au début du XXe siècle par Picasso, devait être exposé au public à partir de la semaine dernière à la Fondation Caja Granada. Cette huile sur toile est estimée à environ 600'000 euros (près de 557'000 francs).

Toutes les oeuvres présentées dans la ville andalouse proviennent de collections privées, selon un communiqué des organisateurs. La valeur inestimable des oeuvres de Picasso en fait des cibles privilégiées pour les voleurs.

En 1976, plus de 100 tableaux de l'artiste espagnol avaient été volés à Avignon, dans le sud-est de la France. L'ensemble des toiles avait toutefois fini par être retrouvé. Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga, dans le sud de l'Espagne, et mort en 1973 à Mougins, dans le sud-est de la France, est considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire.

