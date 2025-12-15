Un train des CFF passe sur une dalle en béton à Aarau

Trois jeunes ont posé une dalle de béton sur une voie CFF dimanche soir à Aarau. Un train est passé à grande vitesse sur la dalle sans que cela ne porte à conséquence, mais si cette dernière avait été renforcée par des fers d'armature, le train aurait pu dérailler.

Un conducteur de train a signalé à 21h00 qu'il avait roulé à 140 km/h sur une dalle de béton dans la région de Wöschnau, a annoncé lundi la police cantonale argovienne. Ce n'est que grâce à beaucoup de chance qu'un accident ferroviaire n'a pas eu lieu.

La police a interpellé trois adolescents âgés de 13 à 15 ans près d'un passage souterrain, deux garçons et une jeune fille originaires de la région. Le tribunal des mineurs a ordonné l'ouverture d'une enquête. Il a provisoirement placé en détention le principal responsable présumé du groupe, a ajouté la police.

Avant que les trois adolescents ne soient retrouvés, une tierce personne avait signalé qu'une pierre avait été lancée sur sa voiture pendant qu'elle roulait. Les deux incidents ont causé des dégâts matériels, mais personne n'a été blessé.

/ATS