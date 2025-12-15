Un train des CFF passe sur une dalle en béton à Aarau

Trois jeunes ont posé une dalle de béton sur une voie CFF dimanche soir à Aarau. Un train est ...
Un train des CFF passe sur une dalle en béton à Aarau

Un train des CFF passe sur une dalle en béton à Aarau

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Trois jeunes ont posé une dalle de béton sur une voie CFF dimanche soir à Aarau. Un train est passé à grande vitesse sur la dalle sans que cela ne porte à conséquence, mais si cette dernière avait été renforcée par des fers d'armature, le train aurait pu dérailler.

Un conducteur de train a signalé à 21h00 qu'il avait roulé à 140 km/h sur une dalle de béton dans la région de Wöschnau, a annoncé lundi la police cantonale argovienne. Ce n'est que grâce à beaucoup de chance qu'un accident ferroviaire n'a pas eu lieu.

La police a interpellé trois adolescents âgés de 13 à 15 ans près d'un passage souterrain, deux garçons et une jeune fille originaires de la région. Le tribunal des mineurs a ordonné l'ouverture d'une enquête. Il a provisoirement placé en détention le principal responsable présumé du groupe, a ajouté la police.

Avant que les trois adolescents ne soient retrouvés, une tierce personne avait signalé qu'une pierre avait été lancée sur sa voiture pendant qu'elle roulait. Les deux incidents ont causé des dégâts matériels, mais personne n'a été blessé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Beyond Gravity entreprend une cure d'amaigrissement

Beyond Gravity entreprend une cure d'amaigrissement

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 13:00

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:45

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:44

Articles les plus lus

Les CFF tirent un bilan positif du changement d'horaire

Les CFF tirent un bilan positif du changement d'horaire

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:37

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:44

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:45

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Tour du fantastique à Neuchâtel: John Howe va attirer le public

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Croissance: KOF et Seco harmonisent leurs projections

Croissance: KOF et Seco harmonisent leurs projections

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:36

Les CFF tirent un bilan positif du changement d'horaire

Les CFF tirent un bilan positif du changement d'horaire

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:37

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:44

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Espagne: amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

Économie    Actualisé le 15.12.2025 - 10:45