Un tramway fou finit sa course dans un magasin à Oslo

Un tramway a déraillé mardi à Oslo et fini sa course encastré dans un magasin en plein centre-ville. Cet accident rarissime a fait quatre blessés et causé la panique parmi les passants.

L'accident s'est produit en fin de matinée dans un quartier très fréquenté de la capitale norvégienne.

Le tramway - un modèle récent - qui devait prendre un virage a, pour une raison encore indéterminée, quitté les rails et fini sa course dans un magasin d'électronique, distributeur de produits Apple, à l'angle d'une rue.

'Trois personnes à bord du tramway ont été blessées et une autre à l'extérieur', a déclaré sur place le chef des opérations de la police d'Oslo, Anders Rønning.

'Personne n'est décrit comme grièvement blessé', a-t-il ajouté, précisant qu''une ou deux autres personnes' s'étaient rendues par elles-mêmes aux urgences. Selon lui, 'il y avait beaucoup de monde à bord'.

'Un peu hystériques'

La police avait dans un premier temps évoqué une vingtaine d'occupants mais un certain nombre de passagers avaient déjà quitté les lieux à l'arrivée des secours.

Un passant au moins a dû bondir pour éviter le tram.

Le tramway bleu est resté plusieurs heures solidement encastré dans la boutique, entouré de bris de glace, jusqu'à ce qu'un camion de dépannage l'en extirpe en fin d'après-midi.

'Heureusement, un déraillement fait beaucoup de bruit et plusieurs (personnes à l'intérieur de la boutique, ndlr) ont eu le temps de tourner la tête et de bouger', a expliqué Anders Rønning.

Julie Høgmo Madsen, 24 ans, se trouvait à l'arrière du tramway au moment de l'incident.

'J'ai entendu que ça commençait à secouer plus que d'habitude dans le tournant et j'ai compris qu'on avait déraillé - et puis ça a fait pang', a-t-elle raconté à l'agence de presse norvégienne NTB.

'Les gens sont devenus un peu hystériques et ont commencé à crier à la ronde. J'ai couru à l'avant du tramway et trouvé quelqu'un qui avait besoin d'aide et je l'ai aidé à sortir', a-t-elle ajouté.

'Un choc puissant'

Un autre témoin a évoqué une scène 'spectaculaire'. 'Un grand trou s'est formé dans la façade et il a fallu aider des passagers à sortir', a expliqué André Norheim au journal Verdens Gang (VG).

'C'est tout simplement surréaliste. Si tout le monde s'en est sorti indemne, c'est que quelqu'un veille sur nous parce que, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un choc puissant', a-t-il poursuivi.

Le quartier a été bouclé, ce qui a fortement perturbé la circulation dans le centre-ville d'Oslo. De nombreux véhicules de police et des ambulances ont été dépêchés sur place.

A ce stade, le conducteur du tramway, lui-même blessé, a le statut de suspect, l'accident ayant pu avoir été le résultat d'une vitesse excessive.

'Je ne veux pas faire de conjectures', a dit Anders Rønning. 'Nous travaillons sur les aspects techniques pour déterminer la cause de l'accident', a-t-il ajouté.

Abritant des bureaux, l'immeuble dans lequel le tramway s'est enfoncé a été évacué.

Il a fallu attendre une expertise pour déterminer l'état des murs porteurs avant que les opérations de dégagement du tramway puissent avoir lieu.

