Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi la nouvelle carte électorale du Texas qui devrait ...
Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Photo: KEYSTONE/AP/ERIC GAY

Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi la nouvelle carte électorale du Texas qui devrait permettre aux républicains de remporter cinq sièges de plus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat dans un an.

Saisi par des électeurs qui considéraient ce redécoupage électoral adopté en août comme 'discriminatoire' envers les minorités, le tribunal a suspendu la loi et ordonné aux autorités d'utiliser pour le scrutin de mi-mandat en novembre 2026 la même carte que pour les élections de 2022 et 2024. Les républicains devraient faire appel de cette décision.

/ATS
 

