Un vaccin contre la grippe aviaire pour les oiseaux des zoos

Des centaines d'oiseaux ont été vaccinés contre la grippe aviaire au parc zoologique de Berne et au zoo de Bâle. Le vaccin, développé en Suisse, est efficace et sûr, ont annoncé mardi les responsables du projet de recherche devant la presse.

Ce vaccin n'a toutefois pas encore d'autorisation de mise sur le marché et il n'existe pas non plus d'entreprise qui le produirait. Les animaux de zoo ne peuvent donc pas encore être vaccinés à grande échelle contre la grippe aviaire en Suisse.

Il faudra attendre au moins deux ans avant d'en arriver là, a indiqué Barbara Wieland, directrice de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) lors d'une présentation aux médias au Tierpark bernois.

Une épidémie de grippe aviaire est un scénario d'horreur pour les zoos: si elle se déclarait, il faudrait dans le pire des cas abattre des groupes entiers d'espèces menacées. L’infection d’un pélican frisé par le virus hautement pathogène H5N1 au parc zoologique de Berne en 2022, qui avait valu à ces précieux oiseaux un confinement prolongé, a mis en évidence l’urgence de cette démarche.

Mise en quarantaine

Pour éviter cela, les oiseaux des zoos sont parfois détenus dans des conditions de quarantaine: 'Ce n'est ni bon pour la santé des animaux ni conforme aux besoins de l'espèce si cela est fait pendant une longue période', a souligné Christian Wenker, vétérinaire du zoo de Bâle.

Avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement, les zoos de Berne et de Bâle ont donc commencé en août 2023 un test de vaccination. Au total, 317 animaux de 24 espèces d'oiseaux différentes ont été vaccinés, dont des pélicans, des pingouins, des grands-ducs d'Europe et des palmipèdes.

Après chaque période de cinq semaines, les oiseaux ont reçu une vaccination de rappel, qui a été répétée un an plus tard. Selon les scientifiques, il n'y a pas eu d'effets secondaires. Les tests sanguins ont en outre montré que tous les oiseaux avaient produit suffisamment d'anticorps.

Le vaccin se distingue de ceux contre la grippe aviaire utilisés par exemple en Chine, où la volaille domestique est vaccinée contre la grippe aviaire depuis plus de 20 ans. Selon les chercheurs impliqués, ce vaccin aurait des difficultés à être autorisé dans notre pays.

L'IVI a développé lui-même le vaccin. Il s'agit d'un vaccin dit à vecteur, basé sur un virus de la grippe aviaire génétiquement modifié. En Suisse, des infections d'oiseaux sauvages par la grippe aviaire se sont produites à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

/ATS