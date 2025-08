Un véhicule neuf sur trois avait une prise en juillet

Le marché automobile a progressé en Suisse en juillet, grâce toutefois à un report d'immatriculations du mois de juin. Depuis le début de l'année, le recul frôle 5%.

Au cours du mois sous revue, 19'629 voitures de tourisme ont été mises en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, soit 6,5% de plus sur un an, selon le communiqué d'Auto-Suisse mardi.

La faîtière nuance cependant cette croissance, expliquant qu'une partie des immatriculations de juin n'a pu être traitée que le mois suivant, 'ce qui a un impact sur la comparaison mensuelle'. Depuis le début de l'année, le recul s'avère nettement plus important que dans les pays voisins, avec une baisse de 4,9% pour les sept premiers mois, souligne-t-elle.

Hausse de la part de marché

Avec 4083 nouveaux véhicules purement électriques mis en circulation au mois de juillet, la progression atteint 18,9% sur un an. Leur part de marché total s'élève à 20,8%.

Si l'on y ajoute les 2406 hybrides rechargeables (+54,9% par rapport à juillet 2024), qui représentent une part de marché de 12,3%, on obtient pour les véhicules dits 'à prise' une part de marché de 33,1%, soit un gain de 6,1% par rapport à la même période de l'année précédente.

Au cours des sept premiers mois de l'année, la part de marché des véhicules à prise parmi les voitures de tourisme nouvellement immatriculées s'élève, elle, à 31%.

/ATS