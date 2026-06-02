Un véhicule sur trois roule trop vite en Suisse

Un tiers des véhicules roulent trop vite sur les routes suisses, selon le Bureau de prévention ...
Un véhicule sur trois roule trop vite en Suisse

Un véhicule sur trois roule trop vite en Suisse

Photo: KEYSTONE/ANDREE-NOELLE POT

Un tiers des véhicules roulent trop vite sur les routes suisses, selon le Bureau de prévention des accidents (bpa). L'organisation met en garde contre la tentation de vouloir relever les limites de vitesse. Une telle décision aurait un impact 'désastreux'.

Les limites à 80 km/h sont les mieux respectées, avec un quart (27%) de véhicules en excès de vitesse, indique le bpa dans une analyse publiée mardi. Ils n'étaient que 21% lors du premier relevé effectué en 2019. On dénombre 29% de conducteurs dépassant les vitesses autorisées dans les zones limitées à 120 km/h, 35% dans les zones à 30/km et 38% dans celles à 50 km/h.

Le bpa s'inquiète de la volonté de certains élus fédéraux de relever les limites de vitesses à 100 km/h hors localité et 130 km/h sur les autoroutes, comme le préconise une intervention parlementaire. Un accident grave sur huit est dû à une vitesse excessive, et même un sur quatre hors localité. 'C'est une revendication dangereuse', estime le directeur du bpa Stefan Siegrist.

/ATS
 

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