Un virus inconnu détecté chez des bovins dans le sud de l'Allemagne

Un nouveau virus a été introduit en Europe et se propage désormais chez les bovins dans le sud de l'Allemagne. Les animaux touchés présentent de la fièvre et de la diarrhée. Les vaches laitières produisent en outre moins de lait.

L'Institut allemand Friedrich-Loeffler (FLI) a analysé quatre échantillons provenant du Land de Bade-Wurtemberg. Il a conclu qu'il s'agit d'un orthobunyavirus du sérogroupe Simbu, non caractérisé à ce jour, transmis par les moustiques. Les virus de ce groupe sont principalement présents en Afrique, en Asie et en Australie.

Contacté par Keystone-ATS, l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI), chargé des tests correspondants en Suisse, n'est pour l'heure pas en mesure de dire si les vaches malades en Suisse souffrent de la même maladie. Dans notre pays également, de nombreuses vaches sont récemment tombées malades pour une cause encore inconnue.

Le FLI ne connaît pas encore le potentiel du virus.

/ATS