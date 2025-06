Une 49e édition de La Bâtie, la dernière de Claude Ratzé

La 49e édition de La Bâtie-Festival de Genève, du 28 août au 14 septembre, sera la dernière de son directeur Claude Ratzé. Elle proposera 51 événements, avec la chanteuse Lou Doillon en ouverture et le chorégraphe Boris Charmatz en clôture.

Boris Charmatz reprendra '10000 gestes', un hommage monumental à la danse. Un grand final très symbolique, a relevé mardi Claude Ratzé lors de la présentation de sa septième édition. Plus de 60 groupes, compagnies et artistes internationaux et suisses, reconnus ou émergents, sont à l'affiche de la manifestation pluridisciplinaire de la rentrée culturelle, avec 24 spectacles ou concerts en première romande.

Parmi les artistes incontournables figurent les chorégraphes Marlène Monteiro Freitas, Lia Rodrigues, le Cirque Trottola, la chanteuse Barbara Carlotti ou encore les humoristes Blaise Bersinger, Tiphanie Bovay-Klameth et Grégoire Leresche. Plusieurs thèmes traverseront cette édition, comme l'exploration de l'intime, les jeux et rituels et la mémoire en mouvement.

www.batie.ch

/ATS