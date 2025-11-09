Une activiste afro-brésilienne lauréate du Prix Martin Ennals

Une activiste afro-brésilienne contre les violences policières, Ana Paula Gomes de Oliveira ...
Photo: Fondation Martin Ennals

Une activiste afro-brésilienne contre les violences policières, Ana Paula Gomes de Oliveira, est lauréate cette année du Prix Martin Ennals à Genève. Elle recevra sa récompense le 26 novembre, a affirmé lundi la Fondation qui pilote ce Nobel des droits humains.

Mme de Oliveira a cofondé le collectif 'Les Mères Manguinhos' après le meurtre de son fils de 19 ans dans une favela, abattu dans le dos par un policier militaire alors qu'il rentrait de chez sa petite amie. Elle 'a tant donné, après avoir tant perdu', affirme le président du jury Hans Thoolen.

Et d'ajouter que 'la violence raciste qui sévit dans les rues du Brésil mérite toute l'attention du gouvernement fédéral et de la communauté internationale'. L'approche de la police contre les narco-trafiquants, qui fait souvent des dizaines de tués, provoque régulièrement la réprobation de l'ONU.

Outre Mme de Oliveira, une étudiante ougandaise qui lutte contre la corruption a été finaliste du prix cette année. Tout comme une militante tunisienne des droits humains toujours détenue arbitrairement.

/ATS
 

