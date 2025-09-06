Une association marche de Genève à Berne pour le don d'organes

En Suisse, l'application du principe de consentement présumé pour le don d'organes, accepté ...
Une association marche de Genève à Berne pour le don d'organes

Une association marche de Genève à Berne pour le don d'organes

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

En Suisse, l'application du principe de consentement présumé pour le don d'organes, accepté en votation 2022, se fait attendre. L'association Mahana for Kids est partie samedi de Genève à pied jusqu'à Berne, pour interpeller le gouvernement et sensibiliser à la cause.

Son but: arpenter 190 km en sept jours, jusqu'au 12 septembre, pour sensibiliser au don d'organes. L'association va demander au gouvernement d'accélérer l'application du consentement présumé en Suisse.

Quelques bénéficiaires de greffes, des parents d'enfants greffés, une professeure de médecine spécialiste de la question et des volontaires seront de la partie. Une quinzaine de participants au moins seront présents à toutes les étapes, estime Patrick Terrapon, président de Mahana for Kids, contacté par Keystone-ATS.

'Continuez à en parler'

En 2022, la population avait approuvé en votation le principe du consentement présumé de don d'organes. Ce principe qualifie tout le monde comme donneur, sauf en cas d'indication contraire. Mais depuis, la loi n'est toujours pas appliquée. 'Comme tout le monde pense que c'est acquis, on ne parle plus du don d'organes aujourd'hui', déplore Patrick Terrapon.

Un silence d'autant plus dangereux que 'lorsque les familles sont face à un décès soudain, il est trop tard. Elles sont en plein deuil et ne peuvent pas prendre cette décision', avertit le fondateur de l'association. Cette marche est donc l'occasion de sensibiliser les gens rencontrés sur le chemin à continuer de parler du don d'organes avec leurs proches, en attendant que la loi soit appliquée.

Une lettre à la présidente

L'association compte remettre une lettre au Conseil fédéral. Elle espère pouvoir être accueillie par un membre du gouvernement.

En 2023, des membres de Mahana for Kids avaient déjà fait une marche de Berne à Genève pour promouvoir leur association. Arrivés à Genève, ils étaient aussitôt prêts à repartir. Le temps d'organiser cette deuxième marche, ils ont réalisé que le principe de consentement présumé n'était toujours pas appliqué.

Mahana for Kids, tiré d'un nom tahitien signifiant 'chaleur humaine', soutient principalement les enfants greffés du foie et leurs familles. Selon les statistiques, 1,4 personne en moyenne meurt chaque semaine en Suisse à cause du manque de donneur, rappelle l'association. 'Tout ce qu'on peut transmettre par cette action, c'est peut-être déjà une vie de sauvée', soutient Patrick Terrapon.

/ATS
 

Actualités suivantes

Dimanche, la Lune va se dissimuler dans l'ombre de la Terre

Dimanche, la Lune va se dissimuler dans l'ombre de la Terre

Suisse    Actualisé le 06.09.2025 - 10:03

La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 05.09.2025 - 21:57

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Suisse    Actualisé le 05.09.2025 - 12:49

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 21:36

Articles les plus lus

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 14:21

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 21:36

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Suisse    Actualisé le 05.09.2025 - 12:49

La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 61,23 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 05.09.2025 - 21:57

Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 11:05

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 14:21

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 21:36

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Une Suissesse parmi les victimes de l'accident à Lisbonne

Suisse    Actualisé le 05.09.2025 - 12:49

F-35: l'UDC Thomas Hurter a eu des doutes sur le « prix fixe »

F-35: l'UDC Thomas Hurter a eu des doutes sur le « prix fixe »

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 06:43

Eaux du Rhône et du Léman: accord franco-suisse signé à Genève

Eaux du Rhône et du Léman: accord franco-suisse signé à Genève

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 10:31

Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 11:05

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

La future galerie de Lourtier sera plus longue que prévu

Suisse    Actualisé le 04.09.2025 - 14:21