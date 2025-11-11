Une attaque de drones russes fait un mort dans l'est de l'Ukraine

Une attaque de drones russes a tué une personne et provoqué des incendies lundi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son conseil municipal. Moscou affirme de son côté avoir intercepté 37 drones ukrainiens.

'Sept drones ont frappé la ville en l'espace de 30 minutes' peu après 20h00 (19h00 en Suisse), a écrit le conseil sur le réseau social Telegram. 'Selon de premières informations, une personne a été tuée par le bombardement, un homme né en 1961', a ajouté la même source, faisant état de dégâts sur une 'institution éducative' et des logements.

Dans la région de Kharkiv (nord-est), un drone d'attaque russe a par ailleurs touché lundi soir un véhicule et blessé ses trois occupants dont un adolescent de 16 ans, selon le parquet de la région de Kharkiv.

Drones ukrainiens interceptés

La Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l'essentiel des combats. Lundi, Moscou y a revendiqué la prise de trois nouveaux villages.

En parallèle, la Russie multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens, sur fond de baisse des températures à l'approche de l'hiver.

Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie. Le ministre russe de la défense a indiqué mardi matin que 37 drones d'attaque ukrainiens avaient été interceptés au cours de la nuit, sans faire mention de dégâts.

/ATS