Une avalanche de roches menace Brienz, évacuation en vue

Une forte menace plane à nouveau au-dessus de Brienz. Les autorités craignent qu'une avalanche de pierres et de roches dévalant à plus de 80 km/h s'abatte en direction du petit village grison.

Il est possible que les habitants doivent être évacués ces prochains jours. 'Préparez-vous y dès maintenant', leur a lancé samedi soir Pascal Porchet, directeur de l'Office cantonal des Affaires militaires, lors d'une réunion d'urgence à Tiefencastel (GR).

Les habitants sont priés le cas échéant d'emmener 'tout ce qui ne peut pas être remplacé avec de l'argent'. L'évacuation pourrait durer plusieurs mois.

Jusqu'à 1,2 million de m3 de roches menacent de s'abattre sur le village. Cette masse instable dont le déplacement s'accélère fortement se révèle beaucoup plus humide que celle à l'origine de la dernière grande alerte de juin 2023. Cette fois, elle pourrait atteindre le village et non plus s'arrêter juste avant, comme il y a 18 mois.

