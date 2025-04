Une commission contre les e-cigarettes à usage unique en Suisse

Les cigarettes électroniques à usage unique, ou 'puffs', devraient être interdites à la vente en Suisse. La commission de la santé publique du Conseil des Etats a adopté une motion en ce sens du National, émanant de Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS).

Les puffs sont présents sur le marché suisse depuis 2020. Les adolescents et les pré-adolescents sont particulièrement attirés par ces produits colorés et aux multiples arômes. La tendance à la consommation est à la hausse, selon le Valaisan.

Or ces cigarettes électroniques peuvent contenir, sans contrôle, des quantités élevées de nicotine, surpassant même parfois le seuil légal de 20 mg/ml, quantité correspondant à plusieurs centaines de bouffées de cigarettes conventionnelles, soit plus d'un paquet, souligne l'écologiste. Par ailleurs, elles contiennent de la nicotine sous forme de sel de nicotine, pas plus dangereux que la nicotine, mais plus addictif.

Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, la commission suit l'avis de M. Clivaz. Elle est également préoccupée face à ces produits, dont le prix abordable, les arômes attractifs et le design séduisant ciblent particulièrement les jeunes et les exposent à un risque accru de dépendance, indiquent vendredi les services du Parlement. La commission relève encore l'aspect jetable de ces produits, qui sont souvent mal éliminés.

