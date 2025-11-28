Une commission réduit le paquet d'allègement de la Confédération

La Confédération devrait économiser 1,79 milliard de francs, estime la commission des finances du Conseil des Etats. Celle-ci a réduit de 603 millions de francs l'ampleur du programme d'allègement pour l'année 2027.

La commission propose également de réduire l'ampleur du programme pour les années 2028 et 2029.

La commission a repris environ 80% des propositions du Conseil fédéral, a indiqué vendredi devant les médias Jakob Stark (UDC/TG) au nom de la commission. Le programme proposé par le gouvernement est ambitieux, a-t-il indiqué.

Johanna Gapany (PLR/FR) a souligné la complexité du sujet et l'impact sur de nombreux acteurs. 'Nous avons été à l'écoute pour voir s'il existe des possibilités d'adaptations.' Et de préciser: 'Ce plan permet d'avoir une prévisibilité et anticipation au niveau financier.'

De nombreuses décisions ont été prises sur le fil. Le dossier passe en plénum le 17 décembre lors d'une séance open-end. Le National en débattra lors de la session de mars.

