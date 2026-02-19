Une « coordination renforcée » entre la Suisse et l'Italie

La coordination sera 'renforcée' entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l'enquête sur ...
Crans:

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La coordination sera 'renforcée' entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana, ont décidé les autorités pénales italiennes et valaisannes réunies à Berne jeudi. La rencontre a été jugée 'constructive' et agréable'.

Le Ministère public du canton du Valais et le Parquet de Rome ont le même objectif: élucider l’incendie de Crans-Montana jusque dans ses moindres détails, ont indiqué leurs représentants dans une brève déclaration face à la presse à l'issue de la réunion. Les deux Etats ont ainsi exprimé leur volonté de collaborer étroitement.

Il s'agit désormais de définir les modalités de cette coopération. Elle 'permettra notamment aux autorités italiennes de participer aux actes d'entraide, comme le tri des pièces', a expliqué la procureure générale du Valais Beatrice Pilloud.

Elle s'exprimait en compagnie du procureur général de la République de Rome Franceso Lo Voi après un entretien entamé dans la matinée. La rencontre était chapeautée par l'Office fédéral de la justice.

/ATS
 

