Une directrice nommée pour la Tour du Fantastique à Neuchâtel

La Tour du Fantastique, à Neuchâtel, a choisi sa directrice pour s'occuper du futur espace d’exposition et de création autour des oeuvres de l'artiste canado-neuchâtelois John Howe. Il s'agit de Diane Launier, cofondatrice du Musée des arts ludiques à Paris.

Diane Launier est considérée comme une personnalité en vue dans le monde artistique, a indiqué vendredi la Fondation Neuchâtel Fantastique. Elle prendra la tête le 1er décembre prochain de l'entité destinée à faire dialoguer art, science et innovation technologique, précise le communiqué.

La future directrice a été choisie par la fondation à l’issue d’un large appel à candidatures. Elle est décrite encore comme une passionnée par la transmission artistique et culturelle, mais également par les passerelles entre l’histoire de l’art et les industries créatives.

Pour l'hiver 2025-2026

Diane Launier a fondé à Paris la première galerie d’art au monde consacrée à l’art contemporain issu des oeuvres de concept du cinéma, de l’animation, de la bande dessinée, des mangas et du jeu vidéo. Elle est aussi à l’origine du Musée Art Ludique, dont elle a été la directrice générale.

Créé en 2013, ce lieu pionnier consacré aux industries créatives a attiré 400'000 visiteurs dès la première année. La Tour du Fantastique doit pour sa part voir le jour à l’hiver 2025-2026, dans les anciennes prisons de Neuchâtel, actuellement en pleins travaux de réaménagement.

Les travaux de réaménagement, financés par l’Etat et la Ville de Neuchâtel, ont démarré comme prévu cet été dans les anciennes prisons de Neuchâtel. Le bâtiment contenait en effet des cellules désaffectées depuis plus de 20 ans. Il est relié à la tour médiévale, qui de son côté n’est pas concernée par le chantier.

Oeuvre de John Howe

Ces cellules sont en train d’être déconstruites pour instaurer de nouveaux espaces d’exposition. Il est aussi prévu de créer une entrée qui donnera directement dans la cour intérieure entre la tour médiévale et le bâtiment des prisons. Un lieu de restauration et de détente, avec une boutique, verra également le jour.

L’oeuvre de John Howe, figure de l’illustration du monde de J.R.R. Tolkien et de l’adaptation de ses oeuvres à l’écran, constitue une contribution importante au projet. La Fondation Neuchâtel Fantastique a été créée par l'Etat et la Ville de Neuchâtel, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) et John Howe lui-même.

/ATS