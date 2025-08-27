Une exposition à Zurich montre ce qui ne peut pas être montré

Il existe des objets qui ne peuvent pas ou difficilement être exposés. Le Musée du design de ...
Une exposition à Zurich montre ce qui ne peut pas être montré

Une exposition à Zurich montre ce qui ne peut pas être montré

Photo: Keystone/ Umberto Romito & Ivan Šuta / Museum für Gestaltung Zürich / ZHdK

Il existe des objets qui ne peuvent pas ou difficilement être exposés. Le Musée du design de Zurich veut montrer comment la numérisation et l'intelligence artificielle pourraient changer cela dans sa nouvelle exposition anniversaire 'Museum of the Future'.

A l'occasion de son 150e anniversaire, le musée zurichois se tourne vers l'avenir avec une nouvelle exposition et illustre, à travers 17 expériences interactives, comment les nouvelles technologies permettent d'accéder à des pièces de musée habituellement inexposables, indique-t-il vendredi dans un communiqué.

A l'heure actuelle, les musées sont confrontés à des objets 'trop grands, trop fragiles' ou inaccessibles 'pour des raisons de conservation', explique-t-il.

Pour construire son exposition, l'institution zurichoise a laissé une place de choix à l'intelligence artificielle. Par exemple, elle décrypte des rouleaux calcinés de la ville antique d'Herculanum, dans le sud de l'Italie. L'IA rend également visibles des lettres du réformateur suisse Heinrich Bullinger.

Plus grande image digitale

Le but de l'exposition est aussi de susciter un débat autour de la reconstruction numérique des oeuvres. Dès lors, la copie numérique du panorama de la bataille de Morat constitue l'un des temps forts de l'exposition. Cette peinture à l'huile du XIXe siècle a été exposée pour la dernière fois lors de l'Expo.02. Le tableau circulaire original du peintre allemand Louis Braun mesure 100 mètres de long et 10 mètres de haut.

La copie, qui compte 1,6 térapixel selon le communiqué, est actuellement la plus grande image numérique au monde. Elle a été créée par le Laboratoire de muséologie expérimentale de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Les visiteurs peuvent faire défiler et zoomer l'image haute résolution à l'aide d'un joystick, ce qui leur permet de voir les moindres détails, jusqu'aux coups de pinceau.

Variée et ludique

A la question de savoir si la numérisation rendra un jour les expositions muséales obsolètes, le conservateur et directeur du musée Christian Brändle répond que 'rien ne peut remplacer un original. Mais grâce aux moyens numériques, il peut être expérimenté de manière variée et ludique, incitant ainsi le public à une réflexion multidimensionnelle.'

L'exposition, qui s'ouvre vendredi et durera jusqu'au début du mois de février, joue également avec les échelles et rend accessible l'invisible grâce au numérique. Elle présente notamment une construction jamais réalisée de l'architecte et artiste neuchâtelois Le Corbusier.

/ATS
 
Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'NewsShowComments' de type N/A. Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'DisableTeads' de type N/A. Erreur de rendu non gérée dans 'NewsByTag' part: System.Exception: IceCube.ObjectTypeHasNoCategoryException: Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'Tags' de type System.Object. à IceCube.CustomObject.GetValueByNameRaw(String name) à IceCube.CustomViews.CustomViewParameter.GetCategorizationValue() à IceCube.BuiltInParts.Document.ParameterContainer.d__5.MoveNext() à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, IEnumerable`1 prms) SELECT distinct top 5 d.objectid as ID,d.idnavigation,d.TextContent512 as TextContent,d.Title_Documents,d.RawImage,d.Image,d.createdate_documents FROM Document d inner join CategoryItemXObject o on d.ObjectID=o.ObjectID and o.CategoryItemID in (select n from @SelectedTagID) and o.CategoryItemID not in (2460, 2461, 2462) where d.ObjectID<>@ObjectID and d.IDZone=@Z and d.TypeID in (10004,10008) and d.Available_Document=1 and d.Published=1 and d.Visible_Document=1 order by d.createdate_documents desc à IceCube.Common.GetDataViewByQuery(String strQuery, IEnumerable`1 prms) à IceCube.BuiltInParts.Document.GetLiveValue(Int32 navID, Int32 zoneID, Dictionary`2 uiArgs) à IceCube.BuiltInParts.Document.Render(Int32 navID, Int32 zoneID, Dictionary`2 uiArgs) à IceCube.BuiltInParts.Document.RenderCall(ITemplate currentTemplate, Int32 navID, Int32 zoneID, SitePart sitePartID) à IceCube.Rendering.CallPartBlockInfo.ToString() Le type d'objet 'Actualités (10004)' ne contient pas la catégorie 'DisableTeads' de type N/A.

Actualités suivantes

Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial

Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial

Culture    Actualisé le 27.08.2025 - 20:59

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion

La salle de concerts Noda officiellement inaugurée à Sion

Culture    Actualisé le 26.08.2025 - 20:05

Le rappeur Lil Nas X inculpé après avoir déambulé nu à Los Angeles

Le rappeur Lil Nas X inculpé après avoir déambulé nu à Los Angeles

Culture    Actualisé le 26.08.2025 - 01:31

Lil Nas X arrêté dans les rues de Los Angeles en slip et bottes

Lil Nas X arrêté dans les rues de Los Angeles en slip et bottes

Culture    Actualisé le 22.08.2025 - 01:49

Articles les plus lus