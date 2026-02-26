Une exposition anniversaire pour les 50 ans d'art brut à Lausanne

A l'occasion de ses 50 ans, la Collection de l'Art Brut propose plusieurs événements à Lausanne ...
Une exposition anniversaire pour les 50 ans d'art brut à Lausanne

Une exposition anniversaire pour les 50 ans d'art brut à Lausanne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

A l'occasion de ses 50 ans, la Collection de l'Art Brut propose plusieurs événements à Lausanne ces prochaines semaines. Les festivités démarrent ce week-end avec une exposition anniversaire.

Plus de 300 oeuvres variées - dessins, peintures, sculptures, broderies, écrits, assemblages - sont présentées, dont certaines pour la première fois au public. Elles proviennent toutes des collections du musée, et ont toutes été créées par des artistes suisses.

Ces oeuvres dévoilent 'le noyau dur' de la collection originale, rassemblée par Jean Dubuffet dès 1945 puis cédée à la Ville de Lausanne en 1971, ainsi que les créations qui ont ensuite été acquises par le musée, explique sa directrice, Sarah Lombardi.

Les 39 artistes exposés, dont plusieurs figures de l'art brut comme Aloïse Corbaz, présentent autant 'd'univers propres'. Le 'fil rouge suisse' de l'exposition permet toutefois de retrouver plusieurs thématiques, souvent très helvétiques entre montagnes, vaches et trains.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trois studios remportent le Grand Prix suisse de design 2026

Trois studios remportent le Grand Prix suisse de design 2026

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 11:03

PFAS: milliers d'hectares de terres agricoles contaminés en France

PFAS: milliers d'hectares de terres agricoles contaminés en France

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 06:25

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 04:53

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 18:43

Articles les plus lus

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 12:41

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 18:43

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 04:53

PFAS: milliers d'hectares de terres agricoles contaminés en France

PFAS: milliers d'hectares de terres agricoles contaminés en France

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 06:25

Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Une délégation grisonne accueillie à Corsier-sur-Vevey (VD)

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 12:29

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Sergei Loznitsa, invité spécial 2026 de Visions du Réel

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 12:41

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

France: l'actrice Isabelle Adjani rejugée pour fraude fiscale

Culture    Actualisé le 25.02.2026 - 18:43

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Hong Kong: Jimmy Lai remporte son appel

Culture    Actualisé le 26.02.2026 - 04:53