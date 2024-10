Une exposition dédiée à Banksy ouvre à Saxon (VS)

Une exposition permanente dédiée à l'artiste de rue britannique Banksy ouvre ses portes jeudi à Saxon. Plus de 140 copies d'oeuvres y sont présentées.

Ces œuvres reconstituées ainsi que d’autres pièces ont été installées dans le Casino de Saxon, indiquent mardi les organisateurs. L'exposition immersive intitulée 'The World of Banksy' existe déjà sous des formes similaires à Paris, Bruxelles, Barcelone, Cracovie et New York. L'artiste n'est pas impliqué dans son élaboration.

'Celle de Saxon est la deuxième plus grande après New York', précise Hazis Vardar, à l'origine du développement de cette exposition à travers le monde. 'La plupart des oeuvres de l'artiste ont disparu. Il ne reste que des photos. Dans 'The World of Banksy', je les reconstitue avec beaucoup de fidélité, en les remettant dans leur contexte de création', ajoute-t-il.

De cette façon, 'on parvient à comprendre dans quelles situations de crises elles ont été créées', relève encore Hazis Vardar qui dit avoir 'à coeur de mettre en avant les oeuvres de l'artiste et son engagement politique'.

'Coup de projecteur'

L'exposition se fait au Casino de Saxon, car le frère d'Hazis Vardar, le metteur en scène Alil Vardar a repris cet été le site dont il souhaite faire un centre culturel. 'Ce choix défie toute logique', reconnaît Hazis Vardar qui y voit tout de même 'la possibilité de mettre un coup de projecteur sur la région et un investissement à long terme'. Il estime aussi que le casino 'se prête vraiment bien au projet'.

Interrogé sur la question des droits, Hazis Vardar relève que l'exposition n'a pas été formellement autorisée par l'artiste, mais n'a pas été interdite non plus. Le commissaire de l'exposition rappelle que Banksy lui-même a encouragé les copies de son travail à des fins 'de divertissement, de recherche universitaire ou de militantisme. Si l'artiste est d'accord et que je suis d'accord, je ne vois pas où est le problème', souligne-t-il.

Identité inconnue

Les expositions dédiées à Banksy se multiplient ces dernières années, mais l'identité de l'artiste britannique n'est pas connue. Certains prétendent que c'est Jamie Hewlett, leader du groupe de musique Gorillaz. D'autres affirment qu'il s'agit de Robert Del Naja, un des chanteurs du groupe Massive Attack, ce qu'il a nié. Une troisième piste évoque le graffeur Robin Gunningham. Les trois viennent de Bristol.

