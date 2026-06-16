Une frappe de drone russe fait un mort dans le sud-est de l'Ukraine

Une frappe de drone russe a touché la ville ukrainienne de Zaporijjia dans le sud-est du pays, tuant une personne et faisant aussi sept blessés, ont indiqué les responsables du service de secours mercredi.

'Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de trois étages (...). Du fait de la menace constante d'attaques ennemies, les sauveteurs ont dû se mettre plusieurs fois aux abris', a précisé sur Telegram le service de secours de l'Etat, en précisant que le feu était maîtrisé aux premières heures de la matinée.

'Des immeubles, des véhicules et des infrastructures civiles ont été endommagés dans plusieurs endroits de la ville', ont également indiqué les autorités.

/ATS