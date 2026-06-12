Une frappe russe fait un mort dans le nord-est de l'Ukraine

Une attaque de drones russes menée au cours de la nuit a tué une quadragénaire dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a rapporté tôt vendredi son administration militaire.

'L'ennemi a lancé une frappe de drones massive sur une infrastructure civile' de Chostka, ville de la région de Soumy, et 'une femme de 44 ans a été tuée', a écrit sur le réseau social Telegram Oleg Grygorov, à la tête de cette administration régionale.

Une deuxième personne, une femme de 33 ans, souffre pour sa part de blessures graves, a-t-il ajouté. L'attaque a fortement endommagé un bâtiment non résidentiel de trois étages, a décrit M. Oleg Grygorov, sans plus de précision.

/ATS