Une gare de Cornavin sans train pendant vingt heures

A Genève, les quais de la gare de Cornavin étaient déserts dimanche matin. Aucun train de voyageurs n'a circulé pendant vingt heures. Une interruption du trafic qui a permis aux CFF de mettre en service leur nouveau centre de commandes informatisé.

L'ancien système datait de 1986. Le nouvel enclenchement est doté de technologies plus avancées. Il permettra d'assurer la bonne circulation des trains sur le périmètre de la gare dans le contexte de la hausse prévue du nombre de voyageurs sur l'axe reliant Lausanne à Genève dans les prochaines décennies.

Le passage d'un système à l'autre a nécessité une interruption totale du trafic ferroviaire sur le secteur Coppet - Genève - Genève-Aéroport - Bellgarde (F) - Annemasse (F) pendant vingt heures. Un important dispositif de substitution a été mis en place, avec la mise en service de 135 bus et cars.

Les travaux de construction du nouveau centre de commandes se sont déroulés entre 2019 et 2024. Pendant ces années, les deux systèmes, l'ancien et le nouveau, ont coexisté en parallèle, a expliqué Jérôme Gonzalez, chef du projet aux CFF, lors d'une visite de la gare destinée aux médias.

Nouveaux signaux

Dimanche matin, les employés des CFF s'affairaient à remplacer les anciens feux par du matériel récent. Le centre de commandes est considéré comme le 'cerveau' de la gare. Il pilote et contrôle l'ensemble des signaux et aiguillages ferroviaires. Il se trouve dans un bâtiment qui abrite 88 armoires électriques.

Avec 1500 éléments (signaux, balises, aiguillages, etc.), reliés par 230 kilomètres de câble, l'enclenchement de Genève est devenu le plus grand centre de commandes informatisé des CFF. La gare de Zurich, par exemple, est équipée de plusieurs enclenchements plus petits, explique le porte-parole des CFF Frédéric Revaz.

Le nouvel enclenchement de Cornavin permettra de garantir la circulation des trains pendant la construction de l'extension de la gare. Il est prévu de creuser deux voies de chemin de fer souterraines. La procédure d'autorisation de construire doit être lancée à partir de 2027. Les travaux doivent durer environ 9 ans.

/ATS