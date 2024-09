Une grande exposition sur le Titanic débarque à Beaulieu à Lausanne

Une nouvelle exposition débarque vendredi à Beaulieu-Lausanne. Le mythique Titanic accoste pour quatre mois avec plus de 200 objets remontés des profondeurs, la reconstitution de lieux emblématiques du navire, des projections vidéo et une salle immersive.

Récemment présentée à Paris et Bruxelles, 'Titanic - L'Exposition, de vrais objets, de vraies histoires' se déploie jusqu'au 26 janvier dans la halle 35 de Beaulieu sur près de 2000 m2. Elle s'adresse à tous les publics, petits et grands, avec un audioguide en trois langues (français, anglais et allemand).

Véritable voyage dans le temps, l'exposition débute avec la construction du navire, retrace la vie à bord et raconte son naufrage ainsi que les efforts pour localiser l'épave et récupérer des objets sur le site où repose le Titanic.

Les visiteurs découvriront notamment une maquette du navire, des objets récupérés à plus de 3800 mètres de profondeur, des histoires des membres de l'équipage et des passagers, des anecdotes et des projections vidéo.

Histoire(s)

En dévoilant ces quelque 200 objets du quotidien, l'objectif consiste à raconter l'histoire de ces passagers en la mêlant à la grande histoire du 20e siècle, relève Vincent Sager, directeur Opus One, l'organisateur de l'exposition lausannoise.

Pour la venue de l'exposition en Suisse, un 'focus' a été mis sur les passagers helvétiques du Titanic, relève-t-il, interrogé par Keystone-ATS. Alors que l'on pensait jusqu'ici que le Titanic comptait 27 Suisses à bord, 'on a découvert cette année qu'ils étaient en réalité 28. Cette 28e passagère est une stewardesse de 2e classe originaire de Rolle', raconte-t-il.

Cette exposition avait déjà été montée à Genève en 2014. Mais depuis, plusieurs nouveautés ont été apportées. 'Un tiers des objets présentés à Beaulieu n'avaient encore jamais été montrés en Suisse', note Vincent Sager. 'De plus, il existe désormais une salle immersive qui permet, avec des images sous-marines, d'aller au plus proche de l'épave. On y trouve aussi des reconstitutions en 3D des cabines, des différents lieux du Titanic et de sa construction', ajoute-t-il.

Hommage

Cette exposition est également l'occasion de rendre un hommage à l'explorateur français Paul-Henri Nargeolet, directeur de la recherche sous-marine pour le Groupe E/M et RMS Titanic. Ce spécialiste du Titanic a disparu le 18 juin 2023 - avec quatre autres personnes - lors de l'implosion du submersible Titan, qui se rendait sur le site de l'épave du Titanic.

Figure majeure de l'exploration sous-marine, il a lui-même dirigé plusieurs expéditions vers l'épave, dont la première en 1987, effectué plus de 35 plongées dans le submersible et supervisé la récupération d'environ 5000 objets.

Le Titanic a entamé son voyage inaugural le 10 avril 1912 depuis Southampton en Angleterre en direction de New York aux Etats-Unis. Paquebot le plus luxueux et le plus moderne de l'époque, considéré comme insubmersible, il était entré en collision avec un iceberg le 14 avril à 23h40. Il avait coulé trois heures plus tard, entraînant la mort de quelque 1500 personnes pour environ 711 rescapés.

/ATS