Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Un mouvement de résistance s'organise à Genève en vue du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 ...
Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Photo: KEYSTONE/EPA/LOUISA GOULIAMAKI

Un mouvement de résistance s'organise à Genève en vue du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian (F). La coalition No-G7 prévoit d'organiser une grande manifestation le 14 juin pour contre le fascisme et l'impérialisme.

'Nous espérons que le gouvernement genevois travaillera avec nous pour garantir la sécurité de tous lors de cette manifestation que nous voulons pacifiste', a déclaré jeudi devant les médias Françoise Nyffeler, au nom du collectif de la Grève féministe. 'Nous ne voulons pas de provocations', a souligné la militante, rappelant 'les exactions' de la police lors d'une manifestation non autorisée en octobre.

Une quarantaine d'organisations et de partis ont déjà rejoint la coalition No-G7 pour dénoncer la rencontre des sept dirigeants des pays les plus riches au monde. Objectifs: construire et développer une résistance internationaliste aux valeurs qu'ils incarnent, à savoir le capitalisme, l'extrême droite, le racisme, le patriarcat, le masculinisme, le colonialisme ou encore la transphobie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Demi-tonne de cocaïne chez Nespresso: trafiquants punis à Muttenz

Demi-tonne de cocaïne chez Nespresso: trafiquants punis à Muttenz

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 11:25

Les Moretti ont été pris à partie par des proches de victimes

Les Moretti ont été pris à partie par des proches de victimes

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 10:36

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:07

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:11

Articles les plus lus

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:07

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:11

Les Moretti ont été pris à partie par des proches de victimes

Les Moretti ont été pris à partie par des proches de victimes

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 10:36

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 10:43

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 20:15

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:07

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Il y a 75 ans, une avalanche faisait dix morts à Airolo

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 06:11

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 10:43

Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 15:13

L'aile est du Palais fédéral a été évacuée après une fausse alerte

L'aile est du Palais fédéral a été évacuée après une fausse alerte

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 16:53

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 20:15

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

L'édition 2026 du carnaval de Lucerne est lancée

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 10:43