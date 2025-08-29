Une grande partie des droits de douane de Trump sont illégaux

Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux. La cour d'appel fédérale a confirmé une décision de première instance.

L'affaire concerne les droits de douane qui ne frappent pas des secteurs spécifiques. Cette éventualité était redoutée par le président républicain, qui peut encore saisir la Cour suprême pour les maintenir en place, l'application du jugement étant suspendue jusqu'au 14 octobre.

Cette décision de justice fragilise l'offensive protectionniste du chef de l'Etat.

/ATS