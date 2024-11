Une guitare de Noel Gallagher vendue à plus de 271'000 euros

Une guitare de Noel Gallagher, qu'il avait décrite en 1997 comme 'la meilleure du monde', a été vendue samedi aux enchères à 226'800 livres sterling, soit plus de 271'000 euros.

Les frères Gallagher, Liam et Noel, ont annoncé en août la reformation de leur groupe Oasis pour une tournée l'été prochain.

Ce retour du groupe emblématique de la BritPop des années 90 a suscité un immense enthousiasme parmi leurs fans. Les billets pour les concerts se sont arrachés et leur premier album 'Definitely Maybe', sorti il y a trente ans, s'est de nouveau retrouvé en tête des ventes en septembre.

Samedi, c'est aux enchères que cet engouement s'est ressenti.

La guitare Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine que Noel Gallagher avait utilisée pour l'enregistrement du troisième album d'Oasis, Be Here Now, sorti en août 1997, a été achetée à 226'800 livres sterling.

Selon la maison d'enchères sur internet Propstore, cette guitare avait été fabriquée pour Noel Gallagher dans l'atelier de Gibson en 1997. Elle avait notamment été utilisée pour des prestations au David Letterman Show ainsi qu'au Saturday Night Live aux Etats-Unis.

'C'est la meilleure guitare dans le monde', avait dit Noel Gallagher dans une interview au magazine Spin en 1997. 'Ce n'est pas une des meilleures, c'est la meilleure'.

Oasis était alors au sommet de sa gloire.

Mais le groupe, fondé en 1991 à Manchester, s'est ensuite séparé en 2009, en raison des disputes récurrentes entre les frères Gallagher, qui ont poursuivi leur carrière chacun de leur côté, jusqu'à l'annonce de la reformation d'Oasis l'été dernier.

