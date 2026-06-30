Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Une halle de gymnastique a été complètement détruite par les flammes mardi soir à Romont (FR) ...
Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont (FR)

Photo: Police cantonale FR

Une halle de gymnastique a été complètement détruite par les flammes mardi soir à Romont (FR). Personne n'a été blessé, le bâtiment étant inoccupé au moment des faits, a annoncé tôt mercredi la police cantonale fribourgeoise.

La police a été alertée peu après 21h05 que de la fumée se dégageait de la halle de gymnastique des Avoines, indique-t-elle dans un communiqué. A l'arrivée des secours, le bâtiment était la proie des flammes. Une cinquantaine de pompiers ont été engagés, ils ont pu maîtriser le sinistre peu avant minuit.

La halle a été 'complètement détruite', selon la police. Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas encore été estimé. Les causes de l'incendie ne sont pas connues non plus. Une enquête a été ouverte.

Par mesure de sécurité, les habitants d'une maison se trouvant à proximité immédiate de la halle de gymnastique ont été évacués et relogés pour la nuit chez des proches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 22:12

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 17:16

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 17:25

Le troisième mois de juin en Suisse le plus chaud depuis 1864

Le troisième mois de juin en Suisse le plus chaud depuis 1864

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 16:52

Articles les plus lus

Accident mortel de la circulation aux Crosets (VS)

Accident mortel de la circulation aux Crosets (VS)

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 12:12

Des paradigmes de sécurité incendie en pleine mutation

Des paradigmes de sécurité incendie en pleine mutation

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 14:16

Accords avec l'UE: maintien en commission de la double majorité

Accords avec l'UE: maintien en commission de la double majorité

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 15:12

Il tue une ado inconnue à Bellach: perpétuité commuée en thérapie

Il tue une ado inconnue à Bellach: perpétuité commuée en thérapie

Suisse    Actualisé le 30.06.2026 - 17:47