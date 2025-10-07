Une horde de dinosaures animés débarque à Beaulieu Lausanne

Une nouvelle exposition immersive s'invite sur le site de Beaulieu à Lausanne. Cette fois-ci, une horde de dinosaures animés débarque sur près de 2100 m2 dans la halle 35. Un univers jurassique à découvrir dès samedi et jusqu'au 1er février 2026.

Après Paris, 'Dinos Alive L'Exposition' présente une trentaine de dinosaures animatroniques grandeur nature, un aquarium virtuel immersif, une expérience virtuelle dans le métavers et une vidéo d'introduction exclusive, ont indiqué mercredi les organisateurs. Il sera aussi possible de faire des 'rides' à dos de dinosaures ainsi que de participer à des fouilles archéologiques ludiques.

Le public pourra ainsi se mêler à des dinos qui bougent, respirent et rugissent dans 'un réalisme époustouflant'. Du féroce T-Rex à l'Ankylosaure cuirassé, en passant par le Vélociraptor agile ou encore le majestueux Stégosaure, il y en aura pour tous les goûts.

Rigueur scientifique et divertissement

'Cette exposition propose une synthèse passionnante de l'ère du Jurassique entre rigueur scientifique et divertissement, qui va à coup sûr enthousiasmer les enfants et les familles', résume Vincent Sager, directeur d'Opus One, à l'initiative de la production et présentation de l'exposition en Suisse romande, cité dans un communiqué. Des technologies de pointe offrent un apprentissage interactif et une narration immersive pour explorer la Préhistoire.

L'aquarium virtuel immersif à 360 degrés plongera, lui, littéralement le public dans un océan préhistorique, peuplé de créatures marines géantes et disparues.

A noter que le parcours en réalité virtuelle dans le métavers - qui plonge le public dans des environnements spectaculaires entourés de dinosaures - doit être acheté en complément du billet d'entrée. Il est recommandé dès 6 ans et dure de 10 à 15 minutes.

