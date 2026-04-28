Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

L'Association citoyenne 'Non aux F-35' lance une initiative populaire en vue d'annuler le contrat ...
Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Une initiative populaire veut empêcher l'achat des F-35

Photo: KEYSTONE/DPA/HARALD TITTEL

L'Association citoyenne 'Non aux F-35' lance une initiative populaire en vue d'annuler le contrat des avions de combat américains. Pour le comité, le bombardier est 'totalement inadapté' et coûte 'beaucoup trop cher'. La collecte de signatures débute mardi.

La Chancellerie fédérale a publié mardi le texte de l'initiative dans la Feuille fédérale. Celui-ci indique que la Confédération doit renoncer à l'acquisition des avions américains F-35. Le budget de l'armée sera adapté en conséquence.

Selon le comité, l'initiative est soutenue par plus de 220 personnalités 'qui se sont déclarées favorables à cette démarche', après le retrait de l'initiative 'Stop-F-35' en 2022.

En août 2022, l'Alliance de gauche avait décidé de retirer son texte après la signature du contrat d'acquisition de 36 avions de combat.

L'Association indique avoir interpellé la Confédération sur le montant, l'échéance et la résiliation du contrat d'achat des avions. Le délai pour la récolte des signatures est fixé au 28 octobre 2027.

/ATS
 

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