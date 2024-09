Une initiative pour une démocratie directe et compétitive

L'Union européenne met en péril le modèle de réussite suisse basé sur la démocratie directe, l'indépendance et l'ouverture sur le monde, estime un comité interpartis. Pour empêcher une adhésion passive de la Suisse à l'UE, il lance l'initiative 'Boussole'.

L'UE met en danger l'attractivité de la place économique helvétique, écrivent lundi les initiants, en grande majorité alémaniques issus de l'économie, du PLR ou de l'UDC. Bruxelles veut imposer ses lois à la Suisse sans que la population puisse participer librement aux décisions, poursuit le comité.

La place économique suisse ne peut être renforcée durablement qu'avec une politique économique autonome, selon le comité. La Suisse doit pouvoir choisir librement ses partenaires commerciaux. Il faut empêcher une 'relation de monopole avec l'UE'.

L'initiative populaire ' Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative Boussole)' est lancée le 1er octobre. Ses auteurs ont un an et demi pour réunir 100'000 signatures.

/ATS