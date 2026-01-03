Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana

Une instruction pénale a été ouverte vendredi soir contre les gérants du bar 'Le Constellation' après l'incendie qui a ravagé l'établissement. Le couple est prévenu d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.

Les premiers éléments de l'enquête, menée sous la direction du Ministère public, ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre les deux gérants de ce bar à deux étages. La présomption d'innocence s'applique, indiquent samedi la police cantonale et la Ministère public valaisan dans un communiqué commun.

Les deux instances confirment que le drame a fait 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement.

Des photos et des vidéos prises avant l'incendie ont circulé en ligne. Elles montrent un embrasement rapide du plafond du sous-sol du bar, recouvert d'une mousse acoustique.

L'enquête doit notamment déterminer si cet isolant est conforme et s'il est à l'origine de l'incendie, a déclaré vendredi en conférence de presse la procureure générale du Valais Béatrice Pilloud.

/ATS