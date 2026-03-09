Une minute de silence à la mémoire des victimes du « Constellation »

Le Grand Conseil valaisan a entamé, lundi matin, sa semaine de débats en respectant une minute ...
Une minute de silence à la mémoire des victimes du « Constellation »

Une minute de silence à la mémoire des victimes du

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Grand Conseil valaisan a entamé, lundi matin, sa semaine de débats en respectant une minute de silence à la mémoire des victimes de l'incendie du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana. Un moment fort en émotions.

'Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches', a résumé la présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin.

Président du gouvernement, Mathias Reynard s'est ensuite exprimé: 'depuis le 1er janvier, notre canton n’est plus tout à fait le même. Le drame de Crans-Montana a brisé des familles. Il a touché de plein fouet notre jeunesse... et ému l’ensemble de la communauté. Ce drame nous marquera à vie.' Le Conseil d’Etat rencontrera très prochainement les victimes et leurs proches.

La création d'une Fondation et sa dotation à hauteur de 10 millions de francs par le canton du Valais devront être validées par le Parlement lundi après-midi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

Suisse    Actualisé le 09.03.2026 - 08:51

Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 22:03

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 22:53

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 19:21

Articles les plus lus

Conseil d'Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Conseil d'Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 18:55

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 19:21

Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Lausanne: ballottage général - Le syndic Grégoire Junod en tête

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 22:03

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 22:53

Conseil d'Etat VD: Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

Conseil d'Etat VD: Jean-François Thuillard en tête au 1er tour

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 18:05

Conseil d'Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Conseil d'Etat VD: Thuillard et Nordmann au coude-à-coude

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 18:55

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Le peuple dit oui à l'imposition individuelle par 54%

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 19:21

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Majorité de gauche renforcée à l'exécutif de la ville de Zurich

Suisse    Actualisé le 08.03.2026 - 22:53