Une nonne brésilienne lauréate du Prix Nansen cette année

Une nonne brésilienne, Rosita Milesi, est lauréate cette année du Prix Nansen. Cette avocate et activiste sociale a défendu depuis près de 40 ans les personnes contraintes de fuir, a affirmé mercredi le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) à Genève.

Elle a assisté des milliers de migrants, réfugiés et autres personnes vulnérables. Elle les a aidés à accéder à de la nourriture, des logements, des soins, des emplois et sur les questions légales au Brésil.

Parmi ses activités, la nonne de 79 ans dirige une ONG mais elle pilote aussi un réseau de 60 organisations qui oeuvre à rapprocher migrants et communautés d'accueil dans son pays. Elle a notamment contribué à la récente législation brésilienne de 2017 sur les réfugiés.

Activistes régionales

Parmi les récompenses régionales, l'activiste burkinabè Maimanou Ba a permis à plus de 100 enfants déplacés de retrouver une éducation. Des centaines de femmes déplacées ont elles pu se prendre en charge financièrement et son organisation lutte également contre les violences sexuelles.

Pour l'Asie/Pacifique, la Népalaise Deepti Gurung a réussi à faire modifier la loi de son pays, qui prévoyait que la mère ne peut passer la citoyenneté à ses enfants, pour éviter que ses deux filles ne deviennent apatrides. Des centaines de personnes ont été aidées grâce à cette nouvelle législation.

Réfugiée en Turquie, l'entrepreneure sociale Jin Davod est elle honorée pour le continent européen. Elle a lancé une plateforme numérique pour garantir un accompagnement aux personnes affectées par un traumatisme parmi les réfugiés et désormais également les déplacés internes.

Conflit au Soudan

Et au Proche-Orient, la réfugiée soudanaise Nada Fadol a aidé des centaines de familles qui ont fui son pays, confronté à un conflit depuis plus d'un an entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), ou d'autres Etats en guerre. Au total, les violences au Soudan ont fait des dizaines de milliers de victimes.

Environ 1,5 million de personnes sont menacées de famine. La moitié de la population a besoin d'une assistance humanitaire. Et plus de 12 millions de personnes ont fui leur habitation, la plupart à l'intérieur du pays.

'Ces cinq lauréates montrent à quel point les femmes jouent un rôle très important pour la réponse humanitaire et pour trouver des solutions', affirme le Haut commissaire Filippo Grandi. Le prix principal est alimenté de 100'000 dollars et les régionaux de 25'000 dollars. Ces fonds sont ensuite réinjectés dans les initiatives qui ont été récompensées, a dit à Keystone-ATS le HCR.

