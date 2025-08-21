Une nouvelle stratégie économique 2035 pour la prospérité de Genève

Genève se dote d'une nouvelle stratégie économique qui trace la voie jusqu'en 2035. Dévoilée ...
Une nouvelle stratégie économique 2035 pour la prospérité de Genève

Une nouvelle stratégie économique 2035 pour la prospérité de Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève se dote d'une nouvelle stratégie économique qui trace la voie jusqu'en 2035. Dévoilée jeudi, cette feuille de route mise notamment sur trois secteurs d'activité émergents: les sciences de la vie, les industries créatives et l'économie numérique.

'Nous voulons accélérer le développement de ces pôles émergents', a indiqué Delphine Bachmann, conseillère d'Etat en charge de l'économie et de l'emploi (DEE). Ces secteurs présentent des indicateurs de développement très optimistes en termes de création d'emplois et de capacité d'innovation.

La stratégie économique 2035 vise aussi à renforcer la compétitivité des secteurs déjà bien établis qui font la prospérité du canton, selon Mme Bachmann. Et de citer, la banque, l'horlogerie, la chimie ainsi que le négoce de matières premières.

'La diversité et la richesse de notre tissu économique sont une force', a souligné la magistrate. Mais elle relève que la fiscalité repose sur quelques secteurs dominants: s'ils vacillent, les finances publiques sont affectées, souligne-t-elle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un premier foyer de scarabée japonais identifié à Genève

Un premier foyer de scarabée japonais identifié à Genève

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 11:55

Les volumes d'or envoyés vers les Etats-Unis ont explosé en juillet

Les volumes d'or envoyés vers les Etats-Unis ont explosé en juillet

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 09:49

Résultats en baisse pour la Poste, qui biffe une centaine d'emplois

Résultats en baisse pour la Poste, qui biffe une centaine d'emplois

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 09:27

Les exportations horlogères dopées par les Etats-Unis en juillet

Les exportations horlogères dopées par les Etats-Unis en juillet

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 09:21

Articles les plus lus