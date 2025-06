Une nouvelle vallée valaisanne coupée par un éboulement

La route reliant Sierre (VS) à Vissoie (VS), dans le Val d'Anniviers, est fermée suite à un éboulement, a indiqué vendredi soir la police cantonale valaisanne. La durée de la perturbation et l'ampleur de l'éboulement ne sont pas encore connues.

Des cantonniers ont été envoyés sur place pour nettoyer la chaussée, a précisé la police. L'éboulement s'est produit suite aux intempéries ayant touché le Valais vendredi.

Deux autres vallées valaisannes sont déjà impactées par des restrictions de circulation depuis plusieurs jours: le Lötschental, où l'effondrement du glacier du Birch a en grande partie détruit le village de Blatten (VS), et le Val de Bagnes, où des laves torrentielles ont emporté un pont et continuent de menacer la région.

/ATS